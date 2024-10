Dérbi na próxima jornada

O Sporting de Espinho voltou a jogar em casa neste fim-de-semana alcançando uma esclarecida vitória perante o Clube Atlântico da Madalena por 3-0. Os visitantes conseguiram algum equilíbrio no primeiro e terceiro set, perdendo ambos por 23-25, no segundo set os tigres mostraram claramente a sua superioridade vencendo por 25-17.

Quanto à Associação Académica de Espinho, depois das derrotas caseiras nas duas primeiras jornadas, os comandados de Miguel Maia tudo fizeram para conseguir o primeiro triunfo da época diante do Vitória, conseguindo um saboroso triunfo por 3-1. Os academistas entraram em força, vencendo por 22-25, no segundo set baixaram um pouco os braços (perdendo por 25-16, mas venceram claramente os dois sets seguintes (20-25 e 19-25).

Na próxima jornada, há dérbi espinhense, com os mochos a receberem os tigres, pelas 15 horas de sábado no Pavilhão Arquiteto Jerónimo Reis.