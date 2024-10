Regresso do Ronda a Guetim não foi feliz

Depois de ter empatado a uma bola na jornada inaugural da 1ª divisão distrital, o Grupo Desportivo ‘A Ronda’ jogou em casa pela primeira vez esta época, mas o regresso ao Campo de Guetim não foi um momento afortunado, já que acabou com a derrota da turma da casa perante o Cesarense por 2-0.

Na primeira parte o jogo esteve equilibrado e a turma da casa lutou, mas acabou por sofrer num momento crucial, com Joel Santos a marcar pouco antes do apito para o intervalo.

Na segunda parte o Cesarense voltou a superiorizar-se e marcou o seu segundo golo aos 69 minutos por André Cancela.