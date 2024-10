Sp. Espinho dá segundo lugar

Em partida da sétima jornada do Campeonato Sabseg, o Sporting de Espinho foi a casa do SC Alba tendo vencido por 2-0 num jogo morno, em que o Alba também criou algumas oportunidades, mas onde os tigres conseguiram uma maior eficácia.

Os tigres abriram o marcador aos 18 minutos com um cruzamento de longe com a bola a cair nos pés de Rafa que, sozinho na grande área, empurrou para dentro da baliza. Aos 32’ a equipa visitante voltou a ter boa oportunidade com a bola a bater no guarda-redes que, perdido na área, deixou a bola solta, só que Willy não chegou a tempo para rematar. O mesmo Willy que na jogada seguinte cabeceou com perigo, mas por cima da barra.

Aos 44´um corte intempestivo de Milton em frente ao banco espinhense valeu-lhe o amarelo e muitos protestos dos tigres que queriam um castigo mais pesado.

A segunda parte arrancou com um jogo algo mastigado, com a bola a ameaçar as duas balizas de forma esporádica, até que aos 61’ num livre marcado de longe, a bola bate na área e sobra para Léo Araújo que marca, mas está fora de jogo.

Depois de várias substituições dos dois lados, (o Alba fez quatro de uma vez), o segundo golo do Espinho só chegaria já em tempo de compensação num ataque rápido em que o Sporting de Espinho ganha superioridade numérica, com Vivas a cruzar para Mendonça que remata forte, a bola ainda ressalta num defesa, mas faz um chapéu ao guarda-redes, entrando na baliza junto à barra, o que leva a efusivo abraço entre Vivas e Mendonça, que se junta aos festejos dos Desnorteados.

