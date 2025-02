Centro Comercial 8ª Avenida e Pedro Chagas Freitas: juntos para celebrar o amor

Fevereiro é conhecido por ser o mês do amor e o 8 ª Avenida, centro comercial gerido e comercializado pela CBRE, decidiu lançar o desafio a Pedro Chagas Freitas de escrever a “mais bonita das cartas de amor”.

Depois de dois anos a celebrar este dia com campanhas de sensibilização sobre as relações abusivas e o amor-próprio, neste Dia dos Namorados o 8ª Avenida decidiu fazer algo diferente, ao transformar o amor em poesia. Uma colaboração improvável com o escritor Pedro Chagas Freitas, que resultou numa homenagem especial para todos os que celebram o amor nas suas diversas formas e feitios.

“No âmbito do Dia de São Valentim, este ano fui desafiado pelo 8ª Avenida a fazer algo diferente: falar do estado mais puro do amor. O melhor do mundo. Ponto.”, afirma Pedro Chagas Freitas.

“A cultura tem o poder de conectar pessoas e dar novos significados às nossas emoções e no 8ª Avenida queremos dar palco a quem melhor o sabe fazer. Nesta parceria especial com o escritor Pedro Chagas Freitas quisemos fazer exatamente isso: unir a arte da escrita à magia do amor e oferecê-la a quem nos visita diariamente. Afinal, a literatura tem o poder de eternizar sentimentos, e que melhor forma de celebrar o amor do que transformá-lo em poesia?”, refere Sérgio Queirós, Diretor do 8ªAvenida.