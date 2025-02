Malapeiros mereciam mais

A formação do São João de Ver, a fazer história, chegou a Vila do Conde com um sonho, lutou olhos nos olhos com o adversário da Primeira Liga, perante os mais de 700 adeptos malapeiros que se deslocaram até ao Estádio dos Arcos, mas viu o sonho esfumar-se, com um golo de Clayton aos 90+8 minutos.

Os malapeiros começaram por ver um golo anulado aos 15 minutos, mas dois minutos depois, de grande penalidade, convertida pelo experiente Ruca, inauguraram o marcador. Podiam ter alargado a vantagem, mas aos 34 minutos, o Rio Ave chegou ao empate no único momento em que a defensiva do São João de Ver se desequilibrou.

As dificuldades para a equipa da casa mantiveram-se e foi já nos descontos que o Rio Ave assegurou a sétima passagem às meias-finais da Taça de Portugal, com uma bola a desviar nas costas de um defesa do São João de Ver e Clayton, no sítio certo, a bisar.