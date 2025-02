Romariz perde com quarto classificado

Em partida a contar para a 15ª jornada da I divisão distrital, o Romariz recebeu a Juventude Desportiva Carregosense no Centro de Formação Floriano Borges, perdendo pela diferença mínima, mantendo-se assim nos últimos lugares da tabela classificativa.

A partida até começou equilibrada, mas a turma visitante abriu o marcador aos 35′ minutos por Pedro Silva, O mesmo Pedro Silva que alargou a vantagem para 2-0 aos 78 minutos, acabando por ser substituído despois de bisar na partida.

a turma da casa nunca baixou os braços e ainda reduziu por José Barreira quando se chegava aos 90 minutos. Em tempo de compensação ainda houve dois cartões vermelhos e respetivas expulsões de Sandro Brandão da turma visitante aos 92′ e de Christofe Fontes do Romariz aos 96′, mas o resultado não se alterou.

Na próxima jornada, o Romariz vai a casa do líder Cesarense na tarde de domingo.