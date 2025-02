Vitória do Paços (3-2) melhor que a exibição

Num jogo em que o Paços de Brandão esteve um pouco abaixo das suas reais capacidades, o resultado final foi bem melhor que a exibição. Apesar da vitória não sofrer qualquer contestação, a equipa do Paços de Brandão não teve o domínio do jogo e nem criou tantas reais oportunidades de golo.

No inicio da etapa inicial Rodrigues até desperdiçou soberana ocasião de golo. Na resposta, Jonathan Oliveira rematou rente ao poste da baliza brandoense. No entanto, o primeiro golo do jogo surgiu na conversão de um pontapé de canto e no meio da confusão, Luís Filipe rematou para o fundo da baliza. Volvidos quatro minutos e num lance em profundidade, Rodrigues com um bom trabalho individual ofereceu o segundo golo a Rolas. Até ao intervalo, os brandoenses não criaram qualquer ocasião de golo. Na resposta, o Cucujães reduziu para 2-1, numa infelicidade de Luís Filipe.

Na etapa complementar, aos 46′ minutos, Rodrigues isolado fez o 3-1. O jogo parecia resolvido e perdeu alguma intensidade nesta segunda parte, mas aos 61′ minutos os brandoesnes desperdiçaram soberana ocasião de golo. Aos poucos, os forasteiros reagiram e começavam a criar perigo. Aos 79′ minutos, a equipa do Cucujães reduziu para 3-2 e relançou o jogo até ao fim. A equipa da casa sentiu algumas dificuldades em suster o ímpeto do seu adversário, mas conseguiu segurar a vitória até ao final da partida.