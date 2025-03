Corso carnavalesco no Marques da Silva

Pecou por escasso, mas serviu. A Ovarense goleou o Bustelo por 4-1 e avançou para a 4.ª eliminatória da Taça de Aveiro. O jogo teve pouca história, uma vez que a superioridade dos alvingegros, mesmo com segundas linhas, foi notória.

Começou a desenhar-se logo aos 4’: abertura formidável de Pedro Martins (passe a mais de 40 metros) na direita, cruzamento largo a encontrar a cabeça de André Martins. Aos 34’, de novo André Martins em destaque: desta feita, de cabeça a isolar Tika que, no um contra um, fez o que melhor sabe. 2-0 à ida para o descanso.

Na segunda metade, a toda baixou, mas os vareiros nunca tiraram completamente o pé. Logo aos 48’, André Martins matou o jogo, assistido com classe por Boateng. Aos 77’, golo totalmente fabricado pelo banco: assistência de trivela de Luis Fellipe, a isolar Joseph que, velocíssimo, contornou o guarda-redes e atirou a contar. O golo de honra do Bustelo chegou pouco depois: Pascoal iniciou a jogada com uma recuperação a meio-campo, combinou com Julinho e, após uma refinada receção, desviou em jeito de Renato Lopes.