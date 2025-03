Leõezinhos no pódio

O Lusitânia de Lourosa marcou presença na Branca, no fim de semana de 22 e 23 de fevereiro, para competir no Campeonato Distrital de Sub-10, com destaque para a estafeta masculina (4x50m) que alcançou a medalha de bronze.

Inês Pinheiro foi a única representante feminina, tendo competido em quatro provas: foi quarta nos 50m barreiras, quarta nos 500m, 10ª da geral nos 50m e novamente quarta no salto em comprimento.

Nos 50m masculinos competiram: Rafael Rocha (o mais rápido), Gustavo Leite, Afonso Brandão, Guilherme Neves e Duarte Fernandes., que também competiu no salto em comprimento. Os leõezinhos competiram ainda na estafeta de 4x50m e alcançaram a medalha de bronze com a marca de 43,84s.

Para a classificação coletiva, sozinha, Inês Pinheiro contribuiu com 15 pontos e deu o 6.º lugar da tabela feminina ao Lourosa, enquanto os rapazes somaram 8 pontos e alcançaram o 9.º lugar.

No mesmo fim-de-semana, Elisa Fernandes e Filipa Silva estiveram em bom plano nos Campeonatos Nacionais de Lançamentos Longos, dos respetivos escalões, que decorreram em Vagos. Elisa lançou o dardo até aos 25,35m para ser 5.ª classificada a nível nacional no escalão de Sub-20 e Já no domingo, Filipa lançou 26,08m e terminou na 7.ª posição do país em Sub-18.