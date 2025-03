Espinho com cinco campeões regionais

No fim-de-semana de 22 e 23 de fevereiro, a Secção de Natação do Sporting Clube de Espinho esteve presente no Campeonato Alves Bandeira – Campeonato Regional Individual 2 com os escalões de juvenis, juniores e seniores.

Este campeonato foi organizado pela ANCNP – Associação de Natação do Centro Norte de Portugal e realizado na Piscinas Municipais da Mealhada, onde estiveram presentes 255 nadadores em representação de 17 clubes.

O Sporting Clube de Espinho esteve presente com 17 nadadores e o grande destaque da competição foi o nadador do escalão sénior, Rodrigo Rodrigues, ao sagrar-se Campeão Regional em todas as provas que competiu: 50, 100 e 200m costas, 50 e 200m livres.

Também em evidência estiveram os tigres Adriana Trindade, Guilherme Pinto, Mariana Azevedo e Rodrigo Rocha, que se sagraram campeões regionais em pelo menos uma prova em que participaram.

António Neves, Beatriz Moreira, Francisco Santos, Inês Borges e João Castro alcançaram lugares de pódio, em provas que participaram, competindo ainda João Neves (júnior), Manuel Oliveira (júnior), Ana Rita Monteiro (sénior), Mafalda Santos (sénior), Maria Inês Poinho (sénior), Guilherme Rocha (júnior), Leonor Rocha (júnior).

No final da competição foram alcançados 34 pódios (11 de ouro, 15 de prata e 8 de bronze) e batidos 48 recordes pessoais e 17 recordes do clube.

No Torneio de Fundo de Masters, realizado em Coimbra no dia 23 de fevereiro, o nadador do SC Espinho, Armando Costa alcançou o 4.º lugar do escalão H, na prova dos 1500m livres. Este foi um torneio a nível nacional, organizado pela Federação Portuguesa de Natação onde estiveram presentes 48 clubes, representados por um total de 305 nadadores.