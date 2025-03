Ronda tramado pelos penaltis

Na partida da terceira eliminatória da Taça de Aveiro, o GD Ronda recebeu em Guetim a equipa do LAAC (Liga dos Amigos de Aguada de Cima), também a disputar a I divisão distrital, mas na zona sul.

Numa partida muito disputada e com um início complicado com a mostragem de vários cartões amarelos, foi a turma da casa que marcou, por Elias Filipe, aos 40 minutos, só que a festa durou pouco, uma vez que quatro minutos depois surgiu o empate por André Almeida. Na segunda parte, os da casa entraram melhor e coube a Elias bisar na partida e repor a vantagem dos guetinenses. Dó que os amigos do LAAC não queriam ser eliminados da Taça e conseguiram o empate já aos 81’ de grande penalidade convertida por Pedro Marques, que tinha saído do banco aos 60’.

Com a partida empatada a duas bolas seguiu-se para o prolongamento, mas jogados os 30 minutos extra não houve alterações no resultado.

Nas grandes penalidades a turma da casa não esteve bem e apenas Paulo Leite conseguiu converter para o GD Ronda, contra os quatro golos da LAAC, conseguidos por Ricardo Saraiva, Bernardo Fonseca, Jairo Hernandez e Mamudo Cá.

A ineficácia na marcação das grandes penalidades ditou o afastamento do GD Ronda da Taça de Aveiro, restando o campeonato, com jogo em casa na Jornada 18 perante os vizinhos da ADN Regedoura, domingo pelas 15.30.