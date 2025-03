SC Espinho sofre mas passa

Na partida a contar para a terceira eliminatória da Taça de Aveiro, entre SC Espinho, co Campeonato Sabseg, e o S. Vicente Pereira, da I divisão, a primeira parte foi bastante dividida, as principais oportunidades surgiram apenas através de remates de meia distância por parte de ambos os conjuntos.

Por outro lado, no segundo tempo o jogo tomou outro rumo. Com as substituições ao intervalo o Espinho tinha intenções de assumir as rédeas do jogo, no entanto foi a turma visitante que abriu o marcador, através dum remate longo que sofreu um desvio e traiu o guardião alvinegro.

Os Tigres, agora em desvantagem, para desagrado dos adeptos, procuraram traduzir para o marcador o seu ímpeto ofensivo. O que acabou por acontecer, através da bola parada, primeiro por Obi e ao cair do pano por Léo Araújo que fechou o resultado e carimbou a passagem do SC Espinho à próxima fase.