SC Espinho enfrenta AAE nos play-offs

O Benfica venceu o SC Espinho, por 0-3, no jogo da 22.ª e derradeira jornada da 1.ª fase do Campeonato Nacional, disputada na Nave de Espinho, ao fim da tarde de sábado. Apesar da derrota, os tigres asseguraram o sexto lugar na tabela classificativa e um lugar no acesso à 2.ª Fase – quartos-de-final (1.º ao 8.º classificados).

Dependendo de si própria para fechar a 1.ª fase do Campeonato Nacional no 1.º lugar, a equipa do Benfica visitou o SC Espinho com a ambição de vencer, manter a liderança e ganhar o direito de decidir as eliminatórias do play-off em casa, objetivos cumpridos.

Com uma entrada impetuosa, os encarnados colocarem-se de imediato na dianteira, os tigres tentaram a reação, mas as águias estavam determinadas e em 22 minutos ganharam o primeiro parcial (17-25). No segundo set os da casa entraram a ganhar, mas a superioridade da turma da Luz voltou a fazer-se sentir, vencendo confortavelmente por 6-25 e o 0-2 no duelo.

Ao contrário dos parciais anteriores, no terceiro os tigres deram tudo e a partida equilibrou. Os encarnados tiveram de correr atrás do prejuízo e só na reta final conseguiram saltar para a frente, acabando por ganhar (21-25) e fechar a partida.

Segue-se agora novo desafio com os tigres a entregarem o grupo dos primeiros e a lutarem pela melhor classificação entre os oito melhores clubes nacionais. O adversário da 1.ª Fase nos Play-offs, cujo início está agendado para 15 de março, é a Associação Académica de Espinho, terceira classificada.