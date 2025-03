Clube A4 em destaque em Vila do Conde

O Clube A4 marcou presença no II Artistic Villa Event, em Vila do Conde, torneio de ginástica artística feminina para o escalão Base organizado pelo Vila d’Ave, que contou com ginastas de todos os escalões da GAF.

Na edição deste ano, o Clube A4 participou com 36 ginastas nos escalões infantis, iniciadas, juvenis e juniores. Esta competição serviu de primeiro teste para os respetivos campeonatos distritais de cada escalão e para as ginastas levarem a prova alguns dos seus novos elementos.

Destaque para os lugares no pódio das iniciadas Lívia Carvalho (três pódios) e Mariana Vieira, para as juvenis Bianca Rocha e Ariana Santos, para a júnior Júlia Costa. Iniciadas e juvenis obtiveram o terceiro lugar por equipas.

As atletas foram acompanhadas pelos treinadores Rita Azevedo e Diogo Barbosa.