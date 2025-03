EV – Peraltafil primeira na Corrida Solidária de Reigoso

A equipa de atletismo espinhense, EV-Peraltafil, teve uma participação de destaque na Corrida Solidária de Reigoso, uma prova de 15 km realizada na freguesia de Reigoso, em Oliveira de Frades. Esta prova, organizada pela equipa de corrida “Reumáticos” promoveu um percurso bem organizado e um magnífico convívio entre os participantes, e teve como objetivo principal angariação de fundos para os bombeiros locais e para a menina Maria Inês. A equipa teve o prazer de tirar uma foto com a Maria Inês.

Com um forte desempenho coletivo e individual, a EV-Peraltafil, levou 16 atletas à competição, conquistando o 1.º lugar por equipas.

No plano individual, Ricardo Pereira foi o grande vencedor da prova, subindo ao 1.º lugar do pódio. A prestação da EV-Peraltafil foi reforçada por Helder Pires, que terminou na 5.ª posição da geral, seguido de Vitor Santos (7.º lugar), Pedro Magalhães (9.º lugar) e Marco Marques (11.º lugar), demonstrando a forte presença da equipa entre os melhores da corrida.

Outros desempenhos de relevo incluíram Manuel Bessa (18.º lugar) e José Almeida (20.º lugar), que mantiveram um excelente ritmo ao longo da prova.

No setor feminino, Cristiana Santos destacou-se ao conquistar a 7.ª posição, seguida por Sara Pereira (9.ª posição) e Patrícia Ferreira (16.ª posição), consolidando a excelente participação da equipa também no feminino.

Além dos atletas mencionados, a equipa contou ainda com Renato Sousa, Cláudio Costa, José Silva, Leonel Silva, Nuno David e Joaquim Pereira, que contribuíram para o resultado coletivo expressivo.

A EV-Peraltafil volta assim a demonstrar o seu valor no atletismo, reforçando o seu estatuto competitivo e solidário nesta edição da Corrida Solidária de Reigoso.