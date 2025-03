Walking Football em Esmoriz

O Município de Ovar juntou-se à Federação Portuguesa de Futebol, Associação de futebol de Aveiro e ao Sporting Clube de Esmoriz para incentivar todos os munícipes à prática desportiva, com a realização do 6º Encontro Distrital de Walking Football na manhã de dia 26 de fevereiro, no Estádio da Barrinha, em Esmoriz.

Este evento contou com a organização da Associação de Futebol de Aveiro e com o apoio da Câmara Municipal de Ovar representada no evento pela vereadora Ana Cunha a quem coube o discurso de abertura do evento.

Proporcionando uma manhã recheada de desporto, companheirismo e diversão a todos os participantes, a iniciativa contou com a participação de diversas equipas incluindo o Sporting Clube de Esmoriz, que participou com duas equipas.

O presidente do clube, Adérito Ferreira, destacou “a excelente organização em torno do VI Encontro Distrital de Aveiro” e revelou que os Guerreiros da Barrinha estão recetivos para acolher mais atletas nesta modalidade

O Walking Football combina a paixão pelo futebol com a oportunidade de praticar desporto de uma forma mais suave, sem a intensidade das corridas.