Farias carimba passagem do Esmoriz

O SC Esmoriz avançou para a 4.ª eliminatória da Taça de Aveiro, ao eliminar o Paços de Brandão em casa por 1-0. O único golo do jogo foi apontado por Diogo Farias.

Quanto ao jogo, assistiu-se a uma entrada a frio dos brandoenses, que permitiram ao Esmoriz elevar a sua intensidade e lutas nos duelos, à medida que iam controlando territorialmente a partida e tirando proveito da desorganização coletiva da equipa de Cajó. Nesse período de cerca de meia hora, os esmorizenses acabaram mesmo por marcar o que viria a ser o único golo da partida: Diogo Farias, após alguns ressaltos e carambolas, inaugurou o placard. A equipa verde e branca foi tentando reagir.

Foi no segundo tempo que essa reação foi mais notória, ao apertar mais os homens da Barrinha e forçando alguns erros individuais. Quando se adivinhava um forcing final nos últimos 15 minutos de jogo, Douglas Paula foi expulso, o que atenuou sobremaneira a resposta final do conjunto visitante. Ainda assim, através do jogo direto e das bolas paradas, o Paços de Brandão ainda ameaçou a baliza defendida por Tiago Ribeiro.

Com este resultado o Paços de Brandão fica remetido apenas ao campeonato. Terá, já a 16 de Março, a oportunidade de vingar esta dura derrota, no D. Zulmira Sá e Silva, diante do mesmo adversário. Já o SC Esmoriz volta a avançar na Taça com uma vitória tangencial, tal como havia acontecido contra o Cesarense.