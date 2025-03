CVP Team impõem goleada

Na 16ª jornada da Liga Inatel Aveiro, destaque para o jogo do grupo A, entre o primeiro e último classificados, que terminou com a vitória da CVP Team sobre a UD Mozelos por 4-0. Marcaram Rochinha, Ruizinho, que fez o segundo e o quarto e Moreira.

Com esta vitória a turma de Sanguedo é líder cada vez mais isolada do Grupo A, até porque numa das partidas mais emotivas da jornada os Hippyes conseguiram bater o Pigeirense por 3-2. A partida estava empatada ao intervalo, o Pigeirense ganhou vantagem, mas os da casa deram a volta e conquistaram os três pontos.

Referência ainda para o empate dos Arrifanenses em casa do Carqueijo, que permitiu ao Pessegueiro subir ao terceiro lugar.

CCD Nadais vitorioso

Numa jornada em que não houve grandes alterações na tabela classificativa do Grupo B, o CCD Nadais recebeu a Real Sociedade da Praça que bateu por 3-1, resultado que levou a equipa de são João da Madeira a descer um lugar na classificação.

Destaque para a goleada imposta pelo RC Travanca à AD Nariz, com golos de Cris e Pinto na primeira parte e Estrela e Ruizinho no segundo tempo.

A ADRAV continua líder depois de ter vencido o CRC Vale por 3-0, com golos de Diogo, Zé Inácio e Tono.

Na próxima jornada, destaque para a partida que coloca frente a frente terceiro e quarto classificados, com a Reguenga Palhota a ter oportunidade apertar a perseguição à Lavandeira.