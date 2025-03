Empate dita mudança de líder

A partida da jornada, que colocou frente a frente primeiro e terceiro classificados, terminou sem golos, um empate que ditou nova liderança na tabela.

O União da Mata recebeu o líder Juventus Pedroso, havendo quatro pontos de diferença entre as duas equipas. Mas nenhuma delas conseguiu marcar pelo que a Juventus Pedroso está agora em igualdade pontual com o FC Cadinha que ganhou a partida em casa com o FC Padrão (3-0), o que lhe permite assumir a liderança, já que tem um jogo a menos. Os golos do Cadinha foram marcados por Pina, Belinha e Cigano.

O empate também não foi favorável ao União da Mata que caiu para a quarta posição, ultrapassado pelo Real Recarei que ganhou (0-3) em casa do UC Cuzeiro.

Na próxima jornada destaque para o confronto entre Juventus Pedroso e FC Cadinha, pelas 9.30 de domingo, em Sanguedo.