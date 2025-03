Zé António bisa e decide dérbi entre Lobão e Canedo

Num jogo bastante disputado e equilibrado, a equipa da casa foi mais esclarecida e chegou aos golos com justiça.

A equipa do Canedo até criou a primeira real oportunidade de golo, com Fabinho a ficar muito perto do golo.

Os lobonenses responderam à altura e inauguraram o marcador aos dez minutos, após cruzamento na esquerda do ataque por parte de Batistuta e nas alturas Zé António cabeceou para o fundo da baliza.

Aos 25′ minutos, um bonito momento da partida, com Zé António a fazer uma chapéu perfeito ao guardião do Canedo e assim bisou no jogo.

Os canedenses continuaram a lutar pelo resultado, mas só em contra-ataque conseguiram criar algum perigo. Sana Mané com um remate do meio da rua esteve perto de reduzir a desvantagem no marcador.

Na etapa complementar, nova entrada de rompante na partida por parte do Canedo e Fabinho esteve novamente perto do golo, mas o seu cabeceamento foi parado por João Vitória.

A equipa da casa geriu o jogo com muita posse de bola, mas sem criar flagrantes ocasiões de golo. Na parte final, Zé António isolado assistiu Mesquita que desperdiçou soberana ocasião para marcar. Vitória justa e que não sofre qualquer contestação.