Veteranos do Sanguedo vencem sem marcar

Na tarde de sábado, o ADC Sanguedo recebeu o Fiães SC para o jogo da 3ª jornada da Liga Masters, onde a equipa da casa saiu vitoriosa (2-1) com dois autogolos dos visitantes.

O jogo foi geralmente controlado pelos sanguedenses, com alguns momentos de perigo dos fianenses. A primeira parte ficou marcada por um autogolo por parte da defesa visitante. Na segunda parte o Fiães SC ainda bisou, mas foi embora derrotado, com três golos marcados.