Espinhenses com três pódios

Nos dias 8 e 9 de março, a Secção de Natação do Sporting Clube de Espinho esteve presente no Campeonato Interdistrital de Infantis de Piscina Curta com três nadadores, destacando-se os pódios conquistados por Ricardo Ferreira e Constança Silva.

Este foi um campeonato que juntou as Associações do Centro Norte de Portugal (ANCNP), de Coimbra (ANC) e de Leiria (ANDL) e foi realizado nas Piscinas Municipais de Leiria. Estiveram presentes 186 nadadores, em representação de 28 clubes das três associações.

O nadador tigre Ricardo Ferreira (Infantil B) sagrou-se campeão interdistrital nos 100m bruços e vice-campeão interdistrital nos 200m bruços, enquanto Constança Silva (Infantil B) se sagrou campeã interdistrital nos 100m mariposa. Rodrigo Almeida (Infantil B) esteve muito perto do pódio, ficando em qua