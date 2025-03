Paços Brandão impõem-se ao Esmoriz

A equipa do Paços de Brandão está de regresso às vitórias e que boa vitória, diante de uma equipa do Esmoriz em plano de destaque no campeonato Sabseg.

Na parte inicial da partida, a equipa do Paços de Brandão esteve bastante determinada e conseguiu criar as melhores oportunidades de golo. Aos 23′ minutos e na sequência de um pontapé de canto, Gustavo ao segundo poste cabeceou para o poste contrário onde apareceu Diogo Mota, que só encostou para o fundo da baliza.

A partir deste momento a equipa do Esmoriz tomou conta do jogo e criou as melhores ocasiões de golo. Em cima do intervalo, os forasteiros até fizeram um golo, mas foi anulado por pretensa falta na área brandoense.

Na etapa complementar os brandoenses entraram a marcar por intermédio de Rolas, que aproveitou uma falha defensiva por parte dos forasteiros. A vencer por 2-0, a equipa liderada por Cajó tentou gerir a partida e apostou mais em transições rápidas para o ataque, mas sem grande efeito.

Os esmorizenses voltaram a tomar conta do jogo, criando muitas boas oportunidades de golo, mas faltou acerto na finalização.

A vitória acabou por ser justa, mais pela boa primeira parte por parte dos brandoenses.