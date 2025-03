EV – Peraltafil em Estarreja e no Porto

A equipa de atletismo de Espinho, EV-Peraltafil, esteve em destaque no passado domingo, participando em duas competições: o Grande Prémio de Atletismo Cidade de Estarreja e a Corrida do Dia do Pai, no Porto.

No Grande Prémio de Atletismo Cidade de Estarreja, Ricardo Pereira conquistou um impressionante 4.º lugar na classificação geral. No setor feminino, Sara Pereira destacou-se ao alcançar o 9.º lugar no escalão sénior, logo seguida por Patrícia Ferreira, que ficou na 11.ª posição. A prova contou ainda com a participação do atleta Leonel Silva.

Já na Corrida do Dia do Pai, no Porto, Manuel Bessa brilhou ao subir ao pódio no escalão M50, conquistando o 2.º lugar (32.º na classificação geral). Nesta prova, representaram ainda a EV-Peraltafil os atletas Vítor Santos e Rafael Jesus.