Cantinho mantém terceiro lugar

Numa partida em que a primeira parte ficou marcada pelo equilíbrio, chegou-se ao intervalo com o nulo no marcador. No segundo tempo surgiriam os golos, dois da Associação Cantinho da Ramboia, que assim obteve os três pontos e segurou o terceiro lugar na tabela classificativa. Leonardo Lapa foi o autor do primeiro golo aos 58 minutos, com Tiago Lapa a alargar a vantagem da turma visitante aos 76 minutos.A disputa do campeonato regressa no final do mês, estando marcada para o próximo fim-de-semana a quarta jornada da Taça Associação Peraltafil. Nesta competição a Quinta de Paramos, a disputar o Grupo 2 encontra o Desportivo da Ponte de Anta pelas 10 horas de domingo em Cassufas. No Grupo 4, o Cantinho já está apurado para a meia-final.

Os Leões Bairristas continuam na liderança do campeonato depois de terem batido o Rio Largo por 3-1, em partida disputada na tarde de sábado. Para os Leões marcaram Eduardo Pinhal, Helder Peixinho e Miguel Oliveira, enquanto que o o golo do Rio Largo, foi de Sérgio Ramos. No próximo fim-de-semana na quarta jornada da Taça Associação Peraltafil os Leões voltam a encontrar o Rio Largo, pelas 10 horas de domingo em partida do Grupo 2, disputada em Paramos Paramos.

Os Magos de Anta parecem não conseguir ultrapassar a má fase que atravessam tendo sofrido uma goleada muito pesada na receção à Juventude da Estrada que marcou por 15 vezes, sem qualquer resposta. Destaque para a manita de Alexandre Silva, Leonardo Lírio e Wilson Ferreira bisaram na partida, sendo os outros golos de Gonçalo Santos, José Monteiro, Renato Ferreira, Hugo Fonseca, Rui Manarte e Jorge Gomes. Sábado a Juventude vai à Idanha, enquanto os Magos jogam domingo com os Outeiros.

A efetuar uma excelente campanha, a Novasemente somou mais três pontos com a vitória por 4-1 na receção à AD Guetim empurrada para o fim da tabela, devido aos resultados menos bons. A Novasemente marcou por Luís Pereira, João Ramos, Gabriel Eusébio e Miguel Jesus, enquanto o golo guetinense foi de Fábio Santos. Para a Taça, a AD Guetim recebe sábado o Império em Cassufas (Grupo 3) e a Novasemente folga no Grupo 1.

O dérbi da Ponte de Anta foi um jogo muito bem disputado por duas excelentes equipas que tentaram tudo fizeram para ganhar o jogo.

A turma da casa entrou melhor e a expulsão não ajudou a equipa do Bairro, reduzida a dez unidades. Na 2ª parte, a equipa visitante conseguiu o controle da partida, dispôs de várias oportunidades, mas contra a corrente sofreu o 1-0, ainda assim não baixou os braços e conseguiu repor o empate. Mais uma vez, contra a corrente do jogo, foi o Desportivo que voltou a marcar, mas o Bairro também conseguiu voltar a igualar e ainda poderia ter voltado a marcar, mas pecou na finalização. Para a Taça, no Grupo 2 o Desportivo joga com a Quinta domingo às 10 e o Bairro folga no Grupo 3.