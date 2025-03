Tudo igual com empate entre Águias e Estrelas

Na partida da 11ª jornada da II divisão do futebol popular de Espinho, os Águias de Paramos, líderes do campeonato, receberam os Estrelas Vermelhas com as duas equipas a proporcionarem um jogo impróprio para cardíacos que acabou empatado a quatro bolas.

Ivo Rodrigues abriu o marcador aos 12 minutos para os Águias, mas a turma visitante deu a volta ao resultado logo de seguida. Ivo Rodrigues empatou a partida aos 37’ e assim se chegou ao intervalo. No segundo tempo, foram marcados mais dois golos para cada lado. Ivo Rodrigues fez o hat-trick e Carlos Marques marcou de grande penalidade para os Águias. Os golos dos Estrelas foram de Diogo Ribeiro, Gonçalo Carvalho, Marcos Arruda e Marco Tavares.

Na disputa da Taça Associação Peraltafil, cuja quarta jornada se joga no próximo fim-de-semana, as duas equipas estavam no Grupo 4. Neste grupo, com menos uma equipa, já foi apurado o primeiro classificado, Cantinho da Rambóia. Águias e Estrelas ficaram em segundo com 4 pontos, não tendo conseguido o apuramento para a meia-final..

O Grupo Desportivo da Idanha recebeu Os Morgados no seu campo impondo uma vitória convincente por três golos sem resposta, resultado que o levou para o terceiro lugar da classificação e posição de subida, já que a Associação não jogou.

Marcaram para a equipa de Anta, Angel Facundes e Ignácio Abreo que fez por duas vezes o gosto ao pé.

Entretanto, no próximo fim-de-semana, na disputa da quarta jornada da Taça Associação Peraltafil, o GD Idanha recebe a Juventude da Estrada em sua casa, pelas 15 horas de sábado, na disputa do Grupo 3, enquanto Os Morgados estão de folga no Grupo 2.

Na partida entre Lomba de Paramos e GD Outeiros, a Lomba continua sem pontuar tendo perdido por cinco golos sem resposta com Eduardo Rato a ganhar protagonismo, tendo marcado quatro dos cinco golos da equipa silvaldense, o quinto golo foi de Tiago Silva.

No próximo fim-de-semana na quarta jornada da Taça Associação Peraltafil, o GD Outeiros recebe os Magos de anta, pelas 10 horas de domingo, no Campo de Guetim em partida do Grupo 1, Já a Lomba, disputava o Grupo 4, pelo que já terminou a sua participação nesta competição.

A partida entre a Associação de Esmojães e o Império de anta, marcada para as 15 horas de sábado, foi adiada para data a definir.