Jogo digno da capital do voleibol

No primeiro jogo do play-off que colocou frente a frente Associação Académica de Espinho e Sporting de Espinho, em mais um emocionante dérbi da capital do voleibol, o Pavilhão Arquiteto Jerónimo Reis encheu e os adeptos da modalidade assistiram a um grande jogo, com muita luta e equilíbrio, em que acabou por prevalecer o fator casa.

Os academistas entraram a ganhar e no primeiro set mantiveram sempre a vantagem, deixaram-se apanhar, empatando a 19, mas venceram por 25-21.

No segundo set foi o SC Espinho que ganhou vantagem, a partida empatou, mas a partir dos 15 os tigres descolaram e conseguiram a vitória por 23-25, acontecendo o oposto no terceiro set em que foram os Mochos a vencer por 25-18. Os tigres não baixaram os braços e no quarto set, depois de um início em que a luta se fez ponto a ponto, ganharam vantagem e empataram a partida (17-25).

Na negra, com um ambiente fantástico num pavilhão ao rubro, ninguém queria ceder, os tigres ainda estiveram à frente, mas prevaleceu o fato casa e a Académica ganhou por 17-15, conseguindo a vitória na primeira mão do play-off que continua agora pelas 17 horas de sábado, na Nave de Espinho.

Sábado a eliminatória pode ficar decidida, caso a Académica de Espinho vença, ou ficar adiada para um terceiro jogo, esse decisivo, e jogado em casa dos Mochos, pelas 21 horas de dia 26 de março.

A rivalidade é grande entre equipas na capital do voleibol, mas o amor pela modalidade é mais forte e a partida acabou em festa com as duas equipas em campo a cantarem com os seus adeptos, agradecendo o fantástico apoio que se fez sentir durante todo o jogo.