Food 4 Thought: A gastronomia como motor da criatividade e sustentabilidade

A cidade de Santa Maria da Feira foi palco, entre os dias 2 e 4 de Abril, da Conferência Internacional “Food 4 Thought”, um evento que reuniu especialistas e representantes das Cidades Criativas da Gastronomia da UNESCO. O encontro teve como foco a sustentabilidade, a inovação na gastronomia e o papel central da alimentação no desenvolvimento social e cultural.

Santa Maria da Feira: A Criatividade e a Gastronomia em destaque

O evento iniciou com o presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Amadeu Albergaria, a dar as boas-vindas a todos os participantes. Durante a sua intervenção, o autarca enfatizou a importância de associar a gastronomia à criatividade para o desenvolvimento da cidade. “Santa Maria da Feira tem vindo a crescer e a afirmar-se, não apenas pela sua indústria, mas também pelo seu compromisso com a cultura e a criatividade. A gastronomia tem sido uma das áreas que mais tem contribuído para essa transformação”, afirmou. O presidente destacou ainda que a cidade, com 140 mil habitantes, tem desenvolvido diversas iniciativas culturais que integram a gastronomia e valorizam o património local, como o maior festival de teatro de rua do país.

Amadeu Albergaria também falou sobre a importância da inclusão da cidade na Rede de Cidades Criativas da Gastronomia da UNESCO, algo que tem permitido a Santa Maria da Feira aumentar o seu perfil internacional e estreitar laços com outras cidades ao redor do mundo. “A gastronomia é uma área transversal que pode gerar riqueza, emprego e, principalmente, promover a felicidade e o bem-estar das nossas comunidades”, acrescentou.

A visão de Gil Ferreira: A gastronomia como ferramenta de desenvolvimento social e sustentável

Na intervenção de Gil Ferreira, vereador da Cultura, foi aprofundada a visão da cidade sobre o papel da gastronomia na construção de uma sociedade mais sustentável e inovadora. O vereador destacou o papel da gastronomia na preservação das tradições locais e na promoção da alimentação saudável, dois pilares essenciais da identidade da cidade.

“Em Santa Maria da Feira, a gastronomia não é apenas um recurso económico, mas uma verdadeira ferramenta de transformação social”, afirmou Gil Ferreira, mencionando a importância de projetos como o “Temperar-te”, que integra ciência, arte e gastronomia, estimulando a criação de novas soluções para a alimentação no futuro. “A cidade tem investido fortemente em projetos que não só promovem a gastronomia local, mas também abraçam a inovação tecnológica e científica, visando à sustentabilidade alimentar e à adaptação às mudanças climáticas”, destacou.

Gil Ferreira também abordou a importância de educar as novas gerações sobre a valorização dos produtos locais e a importância de práticas alimentares mais responsáveis. O vereador sublinhou que, através de iniciativas como a produção de um documentário sobre o pão doce da cidade, a Câmara Municipal está a trabalhar para preservar e divulgar as tradições gastronómicas, enquanto aposta na inovação para garantir a sustentabilidade a longo prazo.

Colleen Swain e a Visão Global da Gastronomia Sustentável

Um dos pontos altos da conferência foi a intervenção de Colleen Swain, coordenadora das Cidades Criativas da Gastronomia da UNESCO, que destacou a importância da gastronomia não apenas como uma actividade económica, mas como um motor de diplomacia cultural e sustentabilidade global. Durante o seu discurso, a coordenadora aprofundou o conceito de gastrodiplomacia, que utiliza a comida como ferramenta para promover a paz, a compreensão e o intercâmbio cultural entre nações. “A gastronomia não é apenas uma forma de nos alimentarmos, mas também um meio poderoso de conectar pessoas, culturas e histórias”, afirmou.

Colleen Swain sublinhou ainda a importância das cidades trabalharem em conjunto para promover práticas alimentares sustentáveis e responsáveis. A responsável explicou que a Rede de Cidades Criativas da Gastronomia da UNESCO tem como missão apoiar as cidades a implementar políticas públicas focadas em práticas alimentares saudáveis, bem como soluções para mitigar os impactos das mudanças climáticas na produção de alimentos. “A colaboração global é essencial para enfrentar os desafios alimentares e garantir que as futuras gerações possam ter acesso a alimentos nutritivos e sustentáveis”, destacou Colleen Swain.

A coordenadora da UNESCO também enfatizou a importância de preservar o património gastronómico local enquanto se promove a inovação. “A tradição e a inovação devem caminhar lado a lado. Devemos aprender com as nossas raízes, mas também olhar para o futuro com novas abordagens que garantam a sustentabilidade e o bem-estar das comunidades”, disse, sublinhando que a gastronomia deve ser vista como uma plataforma que integra aspectos culturais, sociais e ambientais de uma cidade.

Gastronomia, Sustentabilidade e Diplomacia Cultural

O evento contou ainda com a presença de outros especialistas e representantes das Cidades Criativas da Gastronomia da UNESCO, que partilharam experiências sobre como a gastronomia pode ser utilizada para promover práticas sustentáveis, preservar patrimónios culturais e fomentar a colaboração entre cidades. A conferência também explorou a utilização de novas tecnologias, como a impressão 3D na culinária, e abordou a necessidade de repensar o desperdício alimentar e as práticas agrícolas num cenário de mudanças climáticas.

Além disso, a cidade de Santa Maria da Feira está a investir na modernização das suas práticas gastronómicas tradicionais, respeitando ao mesmo tempo as suas raízes culturais. A valorização do pão doce de Santa Maria da Feira, um dos ícones gastronómicos da cidade, foi destacada como um exemplo de como a cidade está a integrar o seu património no desenvolvimento de um futuro mais sustentável e inovador.

O Futuro da Gastronomia e o Papel das Cidades Criativas

A conferência “Food for Thought” reafirmou o papel das Cidades Criativas da Gastronomia da UNESCO na promoção de políticas públicas de alimentação saudável, sustentável e acessível. A conclusão de Gil Ferreira foi clara: “A gastronomia é um campo fértil para a criatividade e inovação, que pode gerar impacto social, económico e cultural nas nossas comunidades.”

O evento serviu como plataforma para troca de ideias e experiências, reforçando a importância das cidades como agentes de transformação social e cultural através da alimentação.

Em Santa Maria da Feira, a gastronomia não é apenas uma tradição, mas uma ferramenta poderosa para a construção de um futuro mais sustentável e próspero para todos.

A “Food for Thought” terminou com um apelo à ação, incentivando todos os presentes a refletirem sobre o papel que podem desempenhar, individualmente e coletivamente, na construção de um mundo mais justo e sustentável, onde a gastronomia e a criatividade são instrumentos essenciais para alcançar esses objectivos.