O dinamismo e força de Santa Maria da Feira na inauguração de três Unidades de Saúde Familiar

O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Amadeu Albergaria, inaugurou três novas Unidades de Saúde Familiar (USF) no concelho, no dia 31 de Março. Um investimento essencial para reforçar a resposta na área da saúde primária. A cerimónia contou com a presença do primeiro-ministro Luís Montenegro, que oficializou as inaugurações e reconheceu a importância do poder local na concretização destas obras.

Santa Maria da Feira: Um concelho que avança sem esperar

No seu discurso, Amadeu Albergaria sublinhou que Santa Maria da Feira é um concelho que não espera, que avança e que se destaca como um dos principais motores económicos do país. “Somos uma terra de operários, que fizeram do futuro o motor da sua felicidade. Um dos concelhos mais exportadores de Portugal, com mais de 18 mil empresas, uma referência na indústria da cortiça, a única fileira onde o país é líder mundial”, afirmou o autarca, enaltecendo o crescimento e dinamismo local.

O edil fez questão de reforçar que estas novas unidades de saúde – em São Paio de Oleiros/Nogueira da Regedoura, Canedo e Milheirós de Poiares– são um reflexo do compromisso da autarquia com a qualidade de vida da população. “São obras que não pertencem a um governo ou a outro, mas sim ao povo, liderado pelos seus autarcas, sejam do Partido Social Democrata, do Partido Socialista ou independentes. São investimentos que atravessaram diferentes mandatos e só foram possíveis graças à persistência e união em torno de um objetivo maior: garantir melhores cuidados de saúde primários”, destacou.

Investimento na saúde e na qualidade de vida

Amadeu Albergaria detalhou ainda os valores envolvidos nas construções, explicando que as novas USF foram financiadas por fundos europeus, mas que o município também assumiu um esforço significativo. “Na Unidade de Saúde Familiar de São Paio de Oleiros e Nogueira da Regedoura foram investidos cerca de 970 mil euros, em Canedo foram mais de 600 mil euros, e em Milheirós de Poiares, 670 mil euros. Quero ainda reconhecer o papel fundamental da Junta de Freguesia de Canedo, que cedeu o terreno para a construção da unidade local”, acrescentou.

Além destas unidades já em funcionamento, o presidente da Câmara revelou que estão em curso novos projetos para continuar a melhorar os cuidados de saúde no concelho. “Estamos a avançar com a construção de um novo polo de saúde em Santa Maria da Feira, além de obras de requalificação em várias unidades já existentes. Temos um hospital de referência, o Hospital São Sebastião, que nos dá segurança e um sentimento de privilégio, enquanto tantas outras populações em Portugal lutam para ter acesso a hospitais próximos”, frisou.

Reconhecimento pelo papel dos profissionais de saúde

Na sua intervenção, Amadeu Albergaria fez ainda questão de prestar uma homenagem aos profissionais de saúde, reconhecendo o seu papel essencial no bem-estar da população. “Não podemos esquecer aqueles que todos os dias garantem que a nossa rede de saúde funciona: os médicos, enfermeiros, assistentes operacionais e administrativos. A todos eles, o nosso profundo agradecimento”, declarou.

O autarca concluiu reafirmando o espírito de trabalho e determinação do concelho. “Nós não esperamos, nós avançamos. Quando percebemos que o túnel da Cruz era essencial, avançámos. Quando precisámos de um tribunal na Feira, avançámos. E é com essa mesma força que vamos continuar a construir um futuro melhor para Santa Maria da Feira”, finalizou.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, elogiou o dinamismo do município e reconheceu que Santa Maria da Feira é um exemplo de desenvolvimento e organização. “O que queremos para Portugal são muitas Santas Marias da Feira, onde a sociedade se desenvolve, cria riqueza e assegura qualidade de vida às pessoas”, afirmou.

Com estas novas unidades de saúde, Santa Maria da Feira reforça a sua aposta no bem-estar da população e demonstra que o crescimento económico e social só é possível quando há uma gestão autárquica determinada e focada no futuro.