Teatro Quadrilha apresenta “Gira o Mundo” no 31º Encontro de Teatro do CiRAC

No próximo dia 13 de Abril, domingo, pelas 11h00, o 31º Encontro de Teatro do CiRAC recebe o espetáculo “Gira o Mundo”, uma criação do grupo Teatro Quadrilha que promete encantar o público de todas as idades.

A peça convida os espectadores a embarcarem numa viagem imaginária pelo mundo, conduzida por duas personagens irreverentes: Dias e Passaporte. Através do uso criativo de objetos do quotidiano, a narrativa transforma simples elementos em cenários surpreendentes – um escadote pode ser a Torre Eiffel, um barco ou até um elefante. Neste universo lúdico, onde a imaginação é a principal ferramenta, o público é desafiado a construir mentalmente cada cena, tornando-se parte ativa da história.

Com uma duração de 47 minutos, “Gira o Mundo” promete ser um espetáculo dinâmico e envolvente, acessível a todas as idades.