Requalificação Urbana do Largo do Eleito Local reforça centralidade da freguesia de Escapães

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira aprovou a abertura do concurso público para a Requalificação Urbana do Largo do Eleito Local, em Escapães, uma obra de grande relevância para a freguesia que irá valorizar o espaço público central, melhorar a mobilidade e reforçar a ligação entre equipamentos de proximidade. O investimento é superior a 945 mil euros.

A intervenção incide sobre o Largo do Eleito Local e os passeios envolventes da Rua António Correia Alves, Rua Camilo Augusto Correia e Travessa do Parque, com o objetivo de recuperar e reorganizar todo o espaço urbano.

Nesta requalificação urbana está prevista a redefinição da área ajardinada, com aproveitamento da estrutura verde existente, a criação de zonas de estar com carácter intimista e de percursos pedonais distintos. A recuperação do parque infantil, com instalação de novos equipamentos mais apelativos, e a colocação de novo mobiliário urbano estão igualmente previstas nesta obra municipal.

A empreitada municipal representa uma importante requalificação de toda a área central de Escapães, promovendo melhores condições de usufruto do espaço público e reforçando a coesão urbana da freguesia.