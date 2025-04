D. Roberto Mariz encerra visita pastoral a Válega com grande participação da comunidade

Entre os dias 1 e 6 de Abril de 2025, a Paróquia de Válega recebeu a visita pastoral de Dom Roberto Mariz, Bispo Auxiliar do Porto, que foi recebido com honras do pároco local Fernando Carneiro e do presidente de Junta Raul Teixeira. Durante esses seis dias, o bispo percorreu diversos locais da freguesia, visitando instituições, empresas, associações e capelas, promovendo encontros com fiéis e lideranças comunitárias. O evento foi marcado por momentos de fé, comunhão e diálogo, fortalecendo os laços entre a Igreja e a população local.

A visita teve início na tarde de terça-feira, 1 de Abril, com o acolhimento a D. Roberto Mariz na Igreja Matriz de Válega, onde foi destacada a sua unicidade e beleza particular. Em seguida, o bispo visitou o Centro de Dia e Infantário, onde interagiu com idosos e crianças, destacando a importância do cuidado inter-geracional. O dia continuou com uma visita à empresa Ovarmat, evidenciando o apoio da Igreja ao sector empresarial local. Posteriormente, D. Roberto esteve na Capela de Nossa Senhora das Entráguas, onde celebrou um momento de oração com os fiéis. A Companhia Vareira também esteve no itinerário do dia, reforçando a conexão entre a Igreja e as tradições culturais de Válega. O dia encerrou com a celebração da missa na Capela de São João, seguida de um jantar com as Comissões de São João e Nossa Senhora das Entráguas.

Na quarta-feira, 2 de Abril, a programação começou com uma visita ao Centro Escolar do Sargaçal (também conhecido como Escola Básica da Regedoura), onde D. Roberto Mariz conversou com alunos e professores, incentivando a educação baseada em valores cristãos, mostrando-se também atento aos desafios actuais da educação de crianças e jovens. Posteriormente, esteve no armazém Eurocenouras e em outras empresas locais, ressaltando a importância do trabalho e da economia na vida da comunidade. No final da tarde, houve uma celebração na Capela Cruzeiro da Virgem, seguida de um encontro com a associação desportiva local, Centro Cultural e Recreativo de Válega. À noite, o bispo celebrou missa na Capela de São Miguel e participou de um jantar com as Comissões de São Miguel e Cruzeiro da Virgem. A jornada encerrou-se com a Assembleia Paroquial, reunindo o Conselho Pastoral, grupos e movimentos para um momento de diálogo sobre os desafios e necessidades da comunidade paroquial.

A quinta-feira, 3 de Abril, começou com uma visita ao Museu Escolar Oliveira Lopes, espaço dedicado à preservação da história da educação em Válega, de dimensão municipal e até regional. Logo depois, D. Roberto visitou a Vacaria Quiliete e outros produtores locais, onde realçou a relevância da agricultura e pecuária na economia da região. A Escola Básica Monsenhor Miguel Oliveira também recebeu a visita do bispo, que destacou a necessidade de uma educação pautada na solidariedade e no respeito ao próximo. À noite, celebrou missa na Capela de São Bento, em Paço, e encerrou o dia com um jantar na localidade, seguido de um encontro com a Junta de Freguesia e associações valeguenses.

Na sexta-feira, 4 de Abril, D. Roberto iniciou o dia na Fundação Padre Manuel Pinho e Irmã, instituição dedicada ao acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Em seguida, visitou o Centro de Saúde de Válega, onde reforçou a importância da missão dos profissionais de saúde no cuidado de todos e, em particular, dos mais enfermos. A tarde foi marcada por celebrações na Capela de São Gonçalo e pela bênção das Alminhas em Valdágua. O bispo também visitou a Associação Cultural e Recreativa de Valdágua, mostrando o papel da cultura na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. O dia encerrou-se com missa na Capela de Nossa Senhora das Dores, seguida de um jantar com representantes da Associação Cultural e Recreativa de Valdágua e da Capela de São Gonçalo. A última actividade foi um encontro especial com adolescentes, jovens, animadores e pais, promovendo um diálogo aberto sobre os desafios da juventude na actualidade.

No sábado, 5 de Abril, D. Roberto visitou os Vicentinos, que realizam um trabalho de apoio às famílias carenciadas. À tarde, presidiu um encontro com catequistas, crianças e pais na Igreja Matriz, enfatizando a importância da catequese na formação espiritual das novas gerações. O ponto alto do dia foi a celebração do Crisma, onde dezenas de jovens e adultos receberam o Sacramento da Confirmação, fortalecendo seu compromisso com a fé cristã. A jornada encerrou-se com um jantar junto ao Conselho Económico da paróquia.

No domingo, 6 de Abril, a visita pastoral foi encerrada com uma missa solene na Igreja Matriz, reunindo toda a comunidade e coros locais. A celebração emocionou os presentes, consolidando os frutos espirituais deixados pela passagem do bispo pela paróquia. Após a missa, aconteceu um convívio comunitário com a tradicional Rosca de Válega e vinho do Porto, proporcionando um momento de confraternização entre os fiéis.

A visita pastoral de D. Roberto Rosmaninho Mariz à Paróquia de Santa Maria de Válega foi um momento de renovação da fé, fortalecimento das instituições locais e incentivo à solidariedade. Durante seis dias intensos de actividades, o bispo teve a oportunidade de se aproximar da realidade da comunidade, escutando suas necessidades e incentivando iniciativas em prol do bem comum. Os fiéis destacaram a importância da visita, evidenciada pela participação activa em todas as celebrações e encontros. A presença do bispo reforçou a missão evangelizadora da Igreja, deixando uma marca de esperança e união em toda a paróquia.

O périplo jubilar pela Vigararia Espinho-Ovar termina esta semana, com a visita pastoral à Paróquia de São Pedro de Ovar.