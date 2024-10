Gala do 10º Aniversário de ‘Os Tigres’: Uma Celebração de Sucesso e Dedicação

Na noite do último sábado, a Escola de Formação de Espinho – Os Tigres celebrou o seu 10º aniversário com uma gala memorável que contou com a presença da Câmara Municipal de Espinho – representada pela sua Presidente Maria Manuel Cruz – da Federação de Andebol de Portugal e da Associação de Andebol de Aveiro (AAA) – ambas as instituições representadas pelo Presidente da AAA, Gonçalo Carvalho.

Durante a gala foram prestadas homenagens à presidência do clube – Rui Rodrigues e Vítor Pinhal (foto) – principais responsáveis pela criação do projeto, aos dirigentes, treinadores e staff de andebol de praia e indoor, assim como aos atletas Gabriel Conceição e Diogo Ferreira.

Foram também celebrados os os muitos troféus internacionais, nacionais e regionais conquistados pelo clube e distinguidos e atribuídos prémios aos atletas que se destacaram na última época.

Prémio Tigre do Ano Indoor: Beatriz Fernandes (Sub-14), Vicente Monteiro (Sub-14) e Duarte Ferreira (Sub-16). Prémio Tigre do Ano Praia: Ana Silva (Sub-14), Eduardo Teixeira (Sub-14), Inês Soares (Sub-16), Rodrigo Leite (Sub-16), David Vieira (Sub-18), Beatriz Rocha (Seniores) e Tiago Ferreira (Seniores). Prémio Tigre Carismático: Indoor – Rafael Moutinho (Sub-10); Praia – Viviana Silva (Seniores).

Além das homenagens e prémios, a gala foi marcada por momentos de entretenimento e música, com a Ginástica da AA Espinho e da violinista Brízida Silva, a exibição de um documentário produzido por Pedro Pinto, sobre os Tri-Campeões Nacionais de Andebol de Praia.

No final ficou a promessa: “A Escola de Formação de Espinho – Os Tigres reafirma o seu compromisso com a formação de atletas e com o desenvolvimento do andebol, celebrando uma década de conquistas e ambicionando ainda mais vitórias no futuro”.