Mochos e tigres caem na primeira jornada

A Académica de Espinho recebeu o Sporting CP no jogo inaugural da Liga UNA Seguros 2024/25 que decorreu na sexta-feira, às 20H00, no Pav. Arq. Jerónimo Reis, em Espinho.

A Académica de Espinho saiu derrotada diante do super favorito Sporting CP que iniciou a época da melhor forma vencendo o Benfica e conquistando a quarta Supertaça de voleibol.

Ainda assim, os academistas equilibraram todos os sets, tendo em todos eles mantido, inclusive, algum domínio (23-25, 21-25, 23-25), com os adeptos que estiveram no Pav. Arq. Jerónimo Reis a assistirem a um grande jogo de voleibol.

Destaque para a contratação academista Jonadabe Santos. O brasileiro de 37 anos que veio da Superliga brasileira fez 15 pontos.

No mesmo campeonato, o Sporting de Espinho foi a casa do Castêlo da Maia GC onde jogou pelas 18 horas de sábado e perdeu por 3-0 (25-23, 25-22, 25-27).

Na segunda jornada as duas equipas espinhenses jogam em casa, os academistas recebem o Leixões SC pelas 15 horas de sábado no Pav. Arq. Jerónimo Reis, enquanto os espinhenses recebem pelas 17 horas também de sábado na Nave Desportiva Espinho a AJ Fonte Bastardo.