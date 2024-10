Vitória dos guerreiros da Barrinha

Em tarde de muita chuva, que foi deixando o Campo da Barrinha cada vez mais difícil e pantanoso com o decorrer dos minutos de jogo, o Sporting de Esmoriz recebeu e venceu a Juveforce , de Ponte de Vagos, com os jogadores a fazerem jus ao seu cognome: Guerreiros da Barrinha.

O Sporting de Esmoriz entrou calmo e a trocar a bola perante uma Juveforce que também mostrou vontade, embora tenham sido os da casa a abrir o marcador.

Nené arrancou pelo lado direito do campo e ninguém o conseguiu acompanhar, cruzou para Gabi que chutou contra o guarda-redes com a bola a entrar no canto inferior esquerdo da baliza.

Feito o 1-0, a Juveforce cresceu e aos 32 minutos conseguiu o golo do empate. O setor defensivo do Esmoriz deixou o lado direito a descoberto e Yan apareceu sozinho a marcar o 1-1.

Apesar do jogo morno e do terreno cada vez mais impraticáve , os guerreiros da Barrinha conseguiram voltar a ganhar vantagem, aos 39 minutos, com Hudson Filipe, que vem de trás, a finalizar da melhor forma um cruzamento largo.

Ainda antes do intervalo, a Juveforce teve oportunidade de empatar, mas o avançado da equipa de Ponte de Vagos não chegou a tempo de dar a melhor finalização ao cruzamento do colega.

Na segunda parte, a Juveforce teve mais posse e mostrou-se mais aguerrida tudo fazendo para chegar ao empate e causando várias vezes alguma aflição a Paulinho, que viu o golo rondar as suas redes e teve de fazer algumas defesas apertadas.

Apesar da maior vontade da Juveforce, a equipa da casa foi mantendo a sua consistência e também ameaçou a baliza adversária em algumas ocasiões, destacando-se o espirito de luta dos guerreiros da Barrinha apostado no seu coletivo para fazer face às dificuldades causadas pelo terreno e pelo adversário.

As duas equipas fizeram substituições pois o terreno foi causando as suas mossas na condição física dos atletas, mas na segunda parte não houve golos.

Foto arquivo