A 34ª edição da Meia Maratona “Cidade de Ovar” foi para a rua a 6 de outubro e teve partida marcada para o mítico jardim dos campos. Um dos eventos desportivos do ano, levado mais uma vez a cabo pelos AFIS/Ovar, contou na corrida com mais de 1200 atletas em prova. Para além da prova rainha, o evento contou também com a caminhada, a Mini-maratona “Não à Droga” para os mais jovens e a Corrida do Azulejo com a distância de 10km.

Mónica Silva e Bernardo Rocha, foram os mais rápidos em 2023, ambos pelo Sport Comércio e Salgueiros e Bernardo Rocha, apesar de ter sido recentemente operado e ainda estar em fase de recuperação, repetiu o feito com o tempo de 01:07:08. Seguiram-se: Filipe Vitorino (Clube de Natação de Rio Maior), Lounes Benamara (Clube Campismo), Fábio Oliveira (CA Macedo de Cavaleiros), Fernando Serrão (SC Braga), Nuno Lopes (GD Santos Populares), João Almeida (RD Águeda), Hugo Santos (CD S. Salvador do Campo), Said Ameqrane (GDRC Ponterrolense), Alexandre Venâncio (RD Águeda).

Em femininos, a veterana que competiu em F40 Mónica Silva (CA Macedo De Cavaleiros) foi a primeira e a segunda foi Carla Martinho do (RD Águeda) veterana F45.

O pódio das seniores femininas ficou assim definido: Sara Duarte (SC Braga), Beatriz Fernandes (SC Braga) e Alexandra Oliveira (CS Marítimo)

Esta organização contou com o apoio da Câmara Municipal de Ovar e da União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente.