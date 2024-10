Ricardo Pereira terceiro em Ovar

A equipa de corrida de Espinho, EV-Peraltafil, obteve resultados expressivos nas provas realizadas em Ovar (34.ª meia maratona de Ovar e Corrida dos Azulejos).

Com um total de 19 atletas inscritos, a equipa conquistou diversas colocações de destaque nas diversas categorias.

Na meia maratona, Renato Sousa destacou-se ao conquistar a 15ª posição no escalão sénior, garantindo também a 18ª colocação na classificação geral. Hélder Pires, outro nome de destaque da equipe, ficou em 18º no mesmo escalão e ainda foi premiado como o primeiro classificado natural do concelho de Ovar. O novo integrante da equipe, Carlos Costa, também mostrou seu potencial, alcançando a 19ª posição no escalão sénior.

Nos escalões de veteranos, Paulo Pinto garantiu o 5º lugar no M45, enquanto Vítor Santos ficou com a 7ª posição. A participação feminina também foi marcante, com Cristiana Santos a alcançar um excelente 18º lugar no escalão sénior feminino.

Na prova de 10km, deve ser realçada a fantástica performance de Ricardo Pereira que garantiu um lugar de pódio, ao conquistar a 3ª posição na classificação geral. Completaram a equipa nesta prova Patrícia Ferreira, Luiz Cruz, Sérgio Gomes, Joaquim Cruz e Lúcio Ribeiro.