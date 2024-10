Lídia marca no regresso ao Napoleão Guerra

A 3.ª jornada da Liga Feminina Placard arrancou sábado, com a realização de cinco dos seis encontros previstos para a terceira jornada.

SL Benfica e GCR Nun’Álvares são, a esta altura, as únicas equipas apenas com vitórias somadas. As águias bateram o FC Águias Santa Marta (11-0), enquanto o GCR Nun’Álvares foi ao reduto do Novasemente/Cavalinho triunfar por 6-1.

O Novasemente partiu para este jogo em quarto e o Nun’Álvares era terceiro, acabando por confirmar o favoritismo e assumindo a liderança a para com as águias.

No regresso de Lídia Moreira ao pavilhão Napoleão Guerra para jogar com a sua anterior equipa, a jovem jogou e bisou na partida (9’ e 18’) a par de Cátia Morgado que marcou por quatro vezes 3’, 5´, 24’ e 31’).

A equipa antense já perdia por 6-0 quando surgiu finalmente o golo para as da casa por Carol aos 34 minutos.

A jornada encerra este domingo, com o CR Leões Porto Salvo a receber o Maia FC/Mercainox (17h30).