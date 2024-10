Taça Paulo Arruda com vitória para o Ismael

Foi na tarde de sábado que se realizou a VIII Taça Paulo Arruda, uma tradição que o Cantinho da Ramboia faz questão de manter e que nas últimas edições tem um forte carater solidário com as verbas angariadas a reverterem para o pequeno Ismael, criança a quem foi diagnosticada atrofia muscular espinhal tipo 1 e que precisa de ajuda para tornar a sua vida melhor.

O clube vendeu rifas antes e até ao final do jogo, para angariação de fundos que reverteram para o Ismael, tendo conseguido angariar cerca de 1350 euros.

Quanto à Taça Paulo Arruda, é realizada em homenagem ao adepto já falecido do Cantinho da Ramboia. O convidado deste ano foi a equipa Águias Paramos e acabou com a vitória dos organizadores por 5-2.

Segundo os responsáveis do Cantinho esta taça “é de extrema importância para o clube por homenagear um adepto falecido há mais de 20 anos. Continuamos, ano após ano, a relembrá-lo”.

Mas atualmente, os responsáveis explicam que “o apoio angariado para o Ismael acaba por ser o mais importante neste jogo, permitindo-nos fazer parte da sua luta diária em busca de uma vida melhor”.