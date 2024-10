Império de Anta comemora 90 anos

O Império de Anta Futebol Clube celebrou 90 anos no dia 3 de outubro e assinalou a data com toda a pompa que a mesma merece no passado sábado, dia repleto de atividades com o futebol entre atletas e velhas guardas a ganhar protagonismo em jogos com muito fair-play, disputados no campo de Cassufas.

Ao fim da tarde a festa transferiu-se para a sede do clube onde o presidente Adriano Oliveira acolheu as entidades oficiais e os convidados que quiseram estar presentes neste momento marcante do clube.

Pela Câmara Municipal de Espinho, o vice-presidente Luis Canelas sublinhou que esta é a segunda associação desportiva mais antiga do concelho, considerando “muito bom olhar para a plateia e ver pessoas de todas as idades. É bom ver a renovação, mas sempre respeitando o passado”.

Para o presidente da Junta de Freguesia de Anta, Nuno Almeida, “90 anos de um clube tão emblemático como o Império de Anta que mostra grande respeito pela sua génese é um orgulho”.

Pela Associação Desportiva da Vila de Anta, falou o presidente Américo Pereira, “lembrando que não é fácil manter um clube do futebol popular com 90 anos”.

Para Renata Malta, presente em representação da AFPCE, “falar do Império é falar de sinceridade e honestidade. A nova época vai ser interessante porque o Império vai ter um papel ativo na direção. Só posso esperar retidão e verdade dessa ação”.

Neste momento marcante Adriano Oliveira lembrou que é “cada vez mais é difícil ter a presença da juventude, dá muito trabalho. A mim custa-me que um dia possa haver dinheiros envolvidos para termos jogadores, os do Império daqui a uns dias vão é ter de passar rifas para ajudar o clube”.

E falando em dedicação ao clube, César Milheiro recebeu um prémio pelo seu trabalho em prol do império, entregue pelo presidente da Junta de Freguesia de Anta, Nuno Almeida. O seu filho tratado por todos carinhosamente por ‘Cesarinho’ também recebeu o reconhecimento do clube pelo seu empenho na iniciativa ‘Futebol de Rua’ onde assumiu o papel de capitão da equipa do Império.

A noite acabou em festa com fogo de artifício.