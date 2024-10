Vitória molhada para os tigres

Depois do nulo da passada semana, o Sporting de Espinho entrou no Estádio do Bolhão com vontade de marcar cedo e aos 5’ ameaça com um pontapé de longe que bateu na barra. Aos 22’ outro remate de longe obriga o guarda-redes fianense a esticar-se e mandar a bola para canto e aos 24’ Willy isola-se e remata, a bola bate no redes, e vai ao poste. Finalmente, aos 30 minutos, Vivas, de cabeça, finaliza da melhor forma um cruzamento para a área e abre o marcador para os tigres.

Aos 38 minutos, Ricardo Rodrigues corre para a área e cruza para Chico, que vem de trás, cabecear para dentro das baliza fianense, na cara do guarda-redes. Dois minutos depois, Ricardo Rodrigues volta a isolar-se, mas desta feita assume o protagonismo e remata ele para a baliza fazendo o 3-0, apesar dos muitos protestos do banco fianense.

No segundo tempo, o Espinho voltou a entrar com garra e aos 49’ Léo Araújo, aproveitando confusão na área, mandou bola à barra.

Aos 56’ amarelo para o tigre Pedro Santos, por falta contra Rafa Fonseca que, chamado a marcar a grande-penalidade assinalada, manda ao lado.

Aos 58’, um livre de muito longe passa pela defesa fianense que não afasta deixando a bola para a cabeça de Pedro Santos que faz o 4-0.

Com o terreno muito pesado e a bola a ficar presa no campo encharcado, apesar de mais algumas jogadas de interesse, o resultado não se alterou até ao apito final.