Miguel Oliveira lidera futsal feminino do Lourosa que entra a ganhar

Miguel Oliveira chegou esta época ao futsal do Lusitânia de Lourosa para ajudar a reestruturar a secção e levar a equipa feminina a “garantir a manutenção de uma forma tranquila” e depois “fazer o melhor possível”. O técnico promete “honrar o símbolo centenário”.

Pode ler a entrevista na íntegra na edição impressa do Jornal N.

Entretanto, a equipa feminina de futsal do Lusitânia de Lourosa entrou da melhor forma na luta por um lugar na fase de apuramento de campeão da II divisão ao vencer em sua casa o Santo Estevão, quinto na tabela na época passada, por uns esclarecidos e claros 6-1. As leoas entraram em campo praticamente a ganhar, com golo de Fátima Vasco, mas a vantagem só seria alargada já na segunda parte, também por Fátima Vasco aos 21 minutos. A atleta lusitanista voltaria a marcar quatro minutos depois, mas desta feita para a equipa adversário, infortúnio que não abalou a equipa preta e amarela que carregou no acelerador e até ao final marcou por mais quatro vezes: Chloe Lopes aos 26′, Inês Torres aos 30′, Sara Gonçalves aos 35′ e Fátima Vasco (39′) que assim abriu e fechou o marcador, depois de marcar um hat-trick para a sua equipa.