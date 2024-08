Ilustres apoiam futebol de rua em Espinho

O Torneio de Rua de Espinho, iniciativa da Associação Incluir em parceria com a Câmara Municipal de Espinho, que está agendado para os dias 6, 7 e 8 de setembro, foi oficialmente apresentado na tarde da passada sexta-feira numa cerimónia onde marcaram presença diversas figuras conhecidas do futebol e não só, incluindo o primeiro-ministro Luís Montenegro que numa aparição surpresa também quis dar o seu apoio a esta iniciativa.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, foi outra das figuras do evento, deixando elogios ao presidente da Associação Incluir Tiago Paiva e sublinhando que o “Torneio de futebol de rua enquadra-se perfeitamente nos objetivos da Federação”.

Ukra, antigo jogador, e André Castro, jogador do Moreirense, são dois dos muitos embaixadores da Associação Incluir que fizeram questão de estar nesta sessão de apresentação, assim como José Neves Coelho, presidente da Associação de futebol de Aveiro, outro dos parceiros do evento e Maria Manuel Cruz, presidente da Câmara Municipal de Espinho.

A sessão de apresentação do Torneio de futebol de rua, realizada nas instalações da empresa Peraltafil em Silvalde, um dos patrocinadores do evento, contou com duas atuações da MTV Dance, ao som do hino do evento.