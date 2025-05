L. Lourosa assume liderança

Na disputa da Liga de Ouro, Apuramento de Campeão, do campeonato de veteranos de Aveiro o Lusitânia de Lourosa bateu o CD Feirense por 1-4 e assumiu a liderança com um ponto sobre o S. João de Ver. No jogo disputado no Estádio do Mosteirô, Nuno Fruta, Mauro, Aurélio e Hugo marcaram os golos dos leões num bel dérbi onde a equipa visitante esteve sempre por cima. Falta uma jornada para o final da prova.