Líder AJ Moreira vence AA Espinho

Em jogo a contar para a quinta jornada da segunda fase regional da III Divisão Nacional de Feminino, o líder do campeonato – AJ Moreira – recebeu e bateu a equipa “vizinha” da Associação Académica de Espinho por 3-1.

Apesar do jogo bastante disputado e por alguns momentos muito equilibrado, a equipa da Academia José Moreira continua a liderar a tabela da série (disputa pelo titulo regional) do campeonato da terceira divisão nacional de voleibol feminino.

A equipa da AJ Moreira defronta a Juventude Pacense na última jornada desta competição.