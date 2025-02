Vitória e passagem tranquila do Paços

Entrada forte na partida por parte dos brandoenses, que no primeiro minuto inauguraram o marcador. Numa falha defensiva por parte da equipa do Calvão, Luisinho aproveitou a oferta para inaugurar o marcador. Volvidos poucos minutos e Luisinho isolado adiantou um pouco a bola no momento em que ia rematar, desperdiçando soberana ocasião de golo.

O jogo estava de sentido único, apesar das condições climatéricas, com o sintético do Estádio Dona Zulmira Sá e Silva a acusar a imensa chuva e o jogo iam perdendo qualidade. Aos 35′ minutos, Iko Caetano marcou o segundo golo para a equipa do Paços de Brandão, que se ajustava ao que se passava em campo.

Na etapa complementar, a equipa da casa voltou a entrar de rompante na partida e o terceiro golo foi uma questão de tempo. Jogada no corredor esquerdo, cruzamento com intenção para a área e um defesa do Calvão introduziu a bola na sua própria baliza.

A vencer por 3-0, a equipa da casa abrandou o jogo jogado com muita posse de bola.

A equipa do Calvão ia respondendo como “podia”, e uma falha defensiva dos brandoenses, conseguiu reduzir a desvantagem para 3-1. Os forasteiros acreditavam e dispuseram de duas boas ocasiões de golo.

Vitória justa e consequente passagem à próxima eliminatória da Taça Distrito de Aveiro.

Foto arquivo