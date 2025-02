Relâmpago fora da Taça

O Relâmpago Nogueirense foi afastado da Taça Professor José Valente Pinho Leão pelo ADC Lobão, numa vitória por 1-3 dos visitantes. A maior profundidade do plantel lobonense acabou por desequilibrar a partida.

Quanto ao encontro, decidiu-se em dois pormenores na primeira parte: erros da parte do Relâmpago que foram aproveitados com máxima eficácia pelo Lobão. Logo aos 3′, Zicky fez o 0-1. Aos 8′ Wilson igualou a partida, mas por pouco tempo: Zé António aos 13′ voltou a adiantar os visitantes. Depois do início frenético, a pulsão baixou, e o Relâmpago assumiu as rédeas do jogo. Porém, o relvado pesado impediu uma boa circulação e chegada ao último terço com critério. Do outro lado, o Lobão apostava no jogo direto para as costas da defesa e nos duelos físicos. Esta toada foi-se mantendo durante todo o jogo e, aos 75′, o recém-entrado Mica colocou um ponto final nas aspirações do Relâmpago.