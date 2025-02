Marco Marques é reforço na EV – Peraltafil

A correr há pouco mais de um ano, depois de uma vida inteira a praticar futebol, Marco Marques é uma das mais recentes aquisições da EV – Peraltafil e já brilha com as cores da equipa silvaldense.

Marco Marques é um espinhense de 30 anos, empregado de escritório na empresa Ferreira de Sá em Silvalde, que sempre gostou de desporto, dedicando-se ao futebol. Começou na Escola de futebol “Os Baixinhos”, passou pela formação do SC Espinho e jogou vários anos na equipa de futebol popular Cruzeiro de Silvalde.

Uma lesão e o nascimento da filha levou-o a repensar a sua aposta desportiva, desistiu do futebol, mas quis continuar a praticar alguma atividade física, tendo ingressado no Running Espinho, onde descobriu a paixão pelo atletismo.

Começou a correr às terças-feiras, por intermédio de um colega de trabalho, mas pouco tempo depois já corria praticamente todos os dias. Desde logo começou a fazer bons tempos, fez S. Silvestre em 38 minutos o que surpreendeu os seus colegas de corrida, mas Marco revela que sempre foi rápido e acredita que isso tenha a ver com a sua preparação conseguida no futebol.

O atleta participou na Prova do Bombeiro em Arcozelo e chamou à atenção de Leonel Silva, diretor da EV – Peraltafil, que o convidou para integrar a equipa silvaldense. Marco aceitou o desafio e faz parte da equipa há já alguns meses.

Sendo um atleta bastante rápido, Marco Marques aposta nas provas de 10 quilómetros, aquelas em que mais gosta de competir. No entanto, não descarta a possibilidade de, mais à frente, fazer apostas diferentes.

Antes de entrar para a EV – Peratafil, devido aos tempos que alcançava, Marco Marques iniciou um treinamento mais sério, através do monitor do Running André Guimarães, com o treinador Delfim Conceição, que o continua a acompanhar neste novo desafio. Treina com o seu grupo, procurando acompanhar “os melhores” da sua equipa, porque “para ser o melhor, tenho de treinar com os melhores”.

Marco Marques revela ainda se sentir um pouco deslocado na EV – Peraltafil, já que se considera “um dos piores numa equipa que tem bons atletas”, mas garante: “eu sei que vou chegar lá acima, posso demorar o meu tempo, mas acredito que ainda não estou no meu melhor e posso dar mais. O atletismo parece fácil, mas não é. Mas eu vou chegar ao nível dos melhores”.

Marco Marques explica que não é obcecado por alcançar objetivos. “Treino para melhorar os meus tempos, para ajudar a equipa e tenho os meus sonhos”, revela.

Depois de participar em várias S. Silvestres, o corpo pediu descanso e o atleta vai parar em fevereiro, mas vai regressar em força à competição em março “com vontade de ajudar a equipa e o objetivo de reduzir o tempo para os 31, 32 minutos. É esse o meu objetivo agora”, sublinha.