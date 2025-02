S. João Ver goleia (4-1) líder

Malapeiros derrubam novamente o líder do campeonato. Num relvado pesado, os malapeiros entraram a “todo o gás” e em dez minutos dispuseram de três soberanas oportunidades de golo, mas só à terceira é que a bola entrou. João Vítor inaugurou o marcador.

A equipa do Varzim respondeu de pronto e com o golo do empate, após desatenção defensiva na equipa da casa.

Em cima do intervalo, David Rebelo rematou com bastante perigo, mas volvidos dois minutos, o mesmo foi mais feliz e fez o segundo golo para os malapeiros.

Na segunda parte a equipa varzinista esteve bem melhor e criou bastante perigo nos instantes iniciais.

A equipa do São João de Ver não conseguia responder, mas aos 64′ e 73′ minutos, João Vítor converteu com êxito duas grandes penalidades.