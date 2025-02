Lusitânia de Lourosa convence

Depois da homenagem da autarquia feirense ao centenário Lusitânia de Lourosa na Festa das Fogaceiras, entregue pelo presidente da Camara Municipal de Santa Maria da Feira ao presidente lusitanista Hugo Mendes, o clube disputou o último jogo da primeira fase da Liga 3, quando já havia garantido o apuramento para o grupo de subida, partida que venceu por 1-0,

Jogo bastante disputado por ambas as equipas, apesar das péssimas condições climatéricas, muita entrega dos jogadores, mas sem flagrantes oportunidades de golo. Nos primeiros dez minutos ainda se conseguia jogar e assistiu-se a um jogo de grande intensidade, com muita disputa a meio campo. Os lusitanistas dispuseram da melhor ocasião de golo em lance de bola parada. Um livre para a área aos 26′ minutos, com Dylan Collard a cabecear para as mãos do guardião da casa.

Na etapa complementar, a equipa do Trofense, em que só a vitória interessava, entrou bastante determinada e nos primeiros minutos dispuseram de soberana ocasião de golos. Aos 48′ minutos e em plena pequena área Nuno Barbosa desperdiçou soberana ocasião de golo perante Marco Ribeiro. Na resposta, os lusitanistas estiveram perto de inaugurar o marcador, mas Miguel Pereira viu o guardião da casa a efetuar duas grandes defesas. A equipa do Trofense acentuou a pressão ofensiva, mas os lusitanistas respondiam em transições rápidas para o ataque. Perto do fim, os 88′ minutos, Sérgio Ribeiro marcou o único tento da partida, após um remate forte e colocado à entrada da área.